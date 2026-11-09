「フランス 美食の余韻」（大使館） 高級食材・飲料など30銘柄超 食卓彩る菓子・ワインなど逸品ぞろい

在日フランス大使館貿易投資庁―ビジネスフランスは、フランスの高級食材・飲料の商談展示会として、このほど第5回「フランス 美食の余韻」を大使公邸で開催した。現地企業30以上のブランドが出展。日本のインポーター、飲食店・メーカー関係者、シェフ、パティシエらが多数参加した。

サンミッシェル社は、フランスでもっとも愛される洋菓子ブランドの1つ（写真）。日本でも百貨店・ホテル・外食など広く浸透。フランス産の小麦やバターを使用したマドレーヌ、フィナンシェ、ガレットなどを製造。

アロリヴィエ社は1994年から他社に先駆けてフレーバーオリーブオイルを展開。収穫直後のフレッシュなバジル、ニース産のレモンなどをブレンドするほか、抹茶と組み合わせた限定品は和食とも相性が良い。

豚肉加工会社コーペルルは、豚の育成から加工まで一貫して管理し、フランス最大手の存在。伝統的な製法と職人技が生きたハム、ソーセージ、サラミ、パンチェッタなど本場の味わいを提供。

メゾン・オリ社は、ワインとアートを融合させた収集価値に値するワインを手がける（写真）。自社工房で製作した磁器製のボトルに、テロワールの個性を表現した4種のワインを詰めた。年間生産量は3000本限定。

サント・リュシー社は、製菓用バニラをはじめとする食品原材料の専門ブランド。シェフ・パティシエ向けから家庭用まで約800種もの商品を豊富にラインアップする。

ソー・ブータルグ社は、地中海の伝統食材ボッタルガ（からすみ）を現代的な感性で提案。2019年にはフランスの著名な食評論家に世界最高のボッタルガと評された。素材本来の旨味や繊細な塩味を生かしたクラシックタイプに加え、トリュフ熟成、ハリッサ熟成なども展開する。

ハウス食品グループ本社は、フランスの陶磁器・レイノー、銀器・エルキューイの日本総輸入代理店として出展。伝統的な絵柄から現代的なデザインまで取りそろえ、ホテルやレストランのコース料理などを彩っている。