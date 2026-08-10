こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉サトウ...

〈こだわりのヒミツ〉サトウ食品「サトウのごはん 新定番」 銘柄よりもおいしさで

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉サトウ食品「サトウのごはん 新定番」 銘柄よりもおいしさで

　銘柄米の名前で選ばれることよりも「パックごはん」としての完成度を追求。独自の厚釜炊き製法に最適なコメを選び、持ち味を引き出した。「サトウだからおいしい」で選ばれる存在を目指す。

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