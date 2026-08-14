こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉昭和産...

〈こだわりのヒミツ〉昭和産業「SHOWAふんわりホットケーキミックス」 理想のふんわり食感を追求

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉昭和産業「SHOWAふんわりホットケーキミックス」 理想のふんわり食感を追求

　「ミックスには卵・乳成分不使用」「添加物の種類が少ないシンプル配合」はそのままに、理想のふんわり食感を追求。子どもから大人まで楽しめる王道のホットケーキに仕上げた。9月1日発売。

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