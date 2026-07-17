〈こだわりのヒミツ〉コーセーフーズ「お米と米麹でつくったあまざけ1L」 専門メーカーのノウハウを結集

国産米を100％使用し、米麹から一貫製造。クセを抑えたすっきりとした甘みとコク、なめらかな口当たりが特徴。ノンアルコール、砂糖不使用。大手ショッピングモールで279週、「甘酒ランキング」で1位獲得の実績。