こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉コーセ...

〈こだわりのヒミツ〉コーセーフーズ「お米と米麹でつくったあまざけ1L」 専門メーカーのノウハウを結集

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉コーセーフーズ「お米と米麹でつくったあまざけ1L」 専門メーカーのノウハウを結集

　国産米を100％使用し、米麹から一貫製造。クセを抑えたすっきりとした甘みとコク、なめらかな口当たりが特徴。ノンアルコール、砂糖不使用。大手ショッピングモールで279週、「甘酒ランキング」で1位獲得の実績。

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