こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉サンヨ...

〈こだわりのヒミツ〉サンヨー食品「サッポロ一番 しょうゆ味」 若々しいイメージに

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉サンヨー食品「サッポロ一番 しょうゆ味」 若々しいイメージに

　発売60周年のロングセラー。醤油の香ばしさを感じるキレのある味わいはそのままに、パッケージを一新。キーカラーである赤色とロゴの緑色の色味を明るくし、若々しいイメージを強化した。

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