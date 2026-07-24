こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉フジ日...

〈こだわりのヒミツ〉フジ日本「Inulina pure（イヌリーナピュア）」 砂糖由来のイヌリン

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉フジ日本「Inulina pure（イヌリーナピュア）」 砂糖由来のイヌリン

　高純度イヌリンを2種類ブレンド。整腸効果や血中中性脂肪低減、肌の保湿・弾力維持など5つの機能性を持つ機能性表示食品。個包装スティックタイプで水・茶・コーヒーや食事に混ぜるだけでOK。

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