氷糖商戦特集

氷糖商戦2026　2年連続の“白星”へ　1万3000t大台達成なるか

・DM三井製糖　商戦序盤は好調　6月の盛り上がりに期待　SNS発信 「梅仕事」若者にも定着　事業統括部長・内富洋平氏に聞く

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