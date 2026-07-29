冷凍食品「大阪王将」 素材のおいしさ活かしたモノづくり パッケージに新マークでこだわり訴求

イートアンドフーズは、「大阪王将」ブランドの冷凍食品で素材本来のおいしさを生かしたモノづくりへのこだわりを訴求していく。

パッケージに食品添加物としての「調味料・着色料・香料・甘味料・発色剤」不使用のロゴマークを新たに入れる。秋冬向けの新商品ではお酒が進む「羽根つきスパイス肉餃子」、少人数世帯向けの「肉汁大粒餃子 8個」などを9月から発売する。

7月17日に秋冬商品発表会を開催。同社調べによると、消費者が冷凍食品に求める要素として、「簡便性」や「満足感」に次ぎ、「素材感」との回答が3番目に多かったという。

山本浩取締役専務執行役員は「われわれは2018年ごろから顔の見える生産者との原材料づくりや、食品添加物を極力使用せずに素材本来の味を生かした商品づくりに取り組んできた。後者は特に冷凍食品だからできる試み。今後はこのフィロソフィーをさらに突き詰めながら生活者にも伝え、『大阪王将』の冷凍食品だから選んでいただけるようにしたい」と述べた。

今秋の新商品・リニューアル品から、素材のおいしさにこだわった商品づくりを表現したロゴマークをパッケージに入れる。対象商品は順次拡大する予定。国産素材へのこだわりはパッケージの側面に記載する。

新商品は冷凍餃子を中心に開発。「羽根つきスパイス肉餃子」は黒と白のペッパー2種に唐辛子やガーリックも加え、スパイシー感を強調した。お酒が進む味わい。

大袋が好評の「肉汁大粒餃子」に8個入が登場。1粒30gでボリューム感があり、肉汁を20％増やした。単身者や夫婦など少人数での利用を想定。

主力品「羽根つき餃子」は羽根の素を改良し、羽根のパリパリ感が約2倍にアップした。またファミリー層の需要を見込み24個入を追加。食べ切りの12個入、大容量ストック用の50個入との3品体制とする。

人気商品「羽根つきスタミナ肉餃子」はリニューアル。あらびきニンニクを追加し、さらに“ニンニクマシマシ”の旨さを追求した。