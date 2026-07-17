カルビーポテト 冷凍「ごちそうミニハッシュ」 道産素材でおいしさ・食シーン訴求

カルビーポテト（本社・北海道帯広市）は、家庭用冷凍食品で「ごちそうミニハッシュ」シリーズを立ち上げ、「ポテト＆炒めとうもろこし」と「ポテト＆炒めたまねぎ」を9月から全国発売する。

北海道産素材にこだわったおいしさと、子どもから大人まで楽しみやすい一口サイズがポイント。従来の冷凍ポテト製品では取り込めていなかったヤングファミリー層らのニーズも見込む。

7月7日に都内で新商品発表会を開催。同社はカルビーグループでばれいしょなどの原料調達を担うとともに、さらなる需要拡大の一環で冷凍食品事業も手掛けている。

カスタマーマーケティング本部の丸山祐輔マーケティング＆クリエイト部長は「新商品ではハッシュドポテトで楽しさや新たな使い方を提案し、食シーンを広げていきたい」とした。

「ごちそう」のネーミングには、北海道産素材（ポテト・とうもろこし・玉ねぎ）のおいしさにこだわった思いを込めた。調理はフライパンで約5分。油は大さじ3杯のみで、朝食向けに目玉焼きやソーセージと一緒に炒めることもおすすめ。子どものおやつにも好適。

「ポテト＆炒めたまねぎ」は、玉ねぎの香ばしさとポテトのおいしさを組み合わせた。「ポテト＆炒めとうもろこし」は、じっくり炒めたとうもろこしの甘みが感じられ、ポテトとも相性抜群。2品とも200g、オープン価格（想定売価は本体398円）。発売以降、店頭で試食販売を実施しトライアルを喚起する。