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〈こだわりのヒミツ〉薩摩酒造「さつまあかね」 飲むスイーツのような満足感

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉薩摩酒造「さつまあかね」 飲むスイーツのような満足感

　薩摩酒造と農研機構九州沖縄農業研究センターが共同で開発したさつまいも「サツマアカネ」を100％使用。炭酸で割ると泡とともに果実様の香りが弾けて飲むスイーツのような満足感を味わえる。

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