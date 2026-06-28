こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉日清オ...
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〈こだわりのヒミツ〉日清オイリオグループ「日清こめ油ドレッシング」 こめ油×こめ酢のハーモニー

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉日清オイリオグループ「日清こめ油ドレッシング」 こめ油×こめ酢のハーモニー

素材にこだわり、ベースとなる食用油には人気の「こめ油」を使用。食用酢には「こめ酢」を配合し、おいしさと健康感、素材感を大切にやさしい味わいのドレッシングに仕上げた。和風と焙煎ごまの2種類。

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