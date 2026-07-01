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〈こだわりのヒミツ〉青い海「沖縄の海水塩 青い海 500g」 塩専売廃止で再開 海水100％原料

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〈こだわりのヒミツ〉青い海「沖縄の海水塩 青い海 500g」 塩専売廃止で再開 海水100％原料

　沖縄・糸満の沖合約2000mの海水だけを原料に作る海水塩。塩味に淡い甘味があるのが特徴。1997年に塩専売制度が廃止されて35年ぶりに海水100％原料の製塩が認められ同年に発売した。

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