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エコプロ2026

〈これで売れました！〉「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーンHOME MADE STORY」 贅沢なコクで支持拡大

これで売れました
〈これで売れました！〉「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーンHOME MADE STORY」 贅沢なコクで支持拡大

　本場ブルガリアの素焼きの壺で作る伝統をヒントにした「くちどけ芳醇発酵」で、濃厚なコクとなめらかな食感を実現。乳脂肪分5％のリッチな味わいとやさしい酸味のバランスが支持されている。

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