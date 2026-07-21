これで売れました〈これで売れました！〉東海...

〈これで売れました！〉東海漬物「キューちゃん かける！肉みそラー油味」 秋以降も続投決定

これで売れました
〈これで売れました！〉東海漬物「キューちゃん かける！肉みそラー油味」 秋以降も続投決定

　春夏限定品として発売後、濃厚な味わいとご飯にかけるだけの手軽さが好評を呼び、秋以降も継続決定。「ホビークッキングフェア」では1日当たり約600個を販売。節約志向下における漬物の新提案として注目される。

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