これで売れました〈これで売れました！〉金ト...

〈これで売れました！〉金トビ志賀「金トビ名古屋きしめん」 乾麺グランプリ2連覇の自信作

これで売れました
〈これで売れました！〉金トビ志賀「金トビ名古屋きしめん」 乾麺グランプリ2連覇の自信作

　乾麺グランプリで2年連続のグランプリ受賞。愛知県産小麦「きぬあかり」を使用した麺で、夏定番の冷やしぶっかけきしめん「きしころ」が高評価された。製粉から乾麺まで一貫して行う職人技が光る。

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