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〈これで売れました！〉ヨシダコーポレーション「まぜるの簡単クリームチーズ」 チーズケーキ作りを簡単に

これで売れました
〈これで売れました！〉ヨシダコーポレーション「まぜるの簡単クリームチーズ」 チーズケーキ作りを簡単に

　ソフトタイプのナチュラルクリームチーズ。ナチュラルチーズを原材料としながらも、湯せん不要。柔らかく混ぜるのが簡単なので、チーズケーキなどが簡単にできる。料理へのトッピングにも好適。

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