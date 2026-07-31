これで売れました〈これで売れました！〉ヒロ...

〈これで売れました！〉ヒロツク「わさび昆布」 成長続けるロングセラー

これで売れました
〈これで売れました！〉ヒロツク「わさび昆布」 成長続けるロングセラー

　発売から30年近いロングセラーだが、現在も大都市圏を中心に販路を広げ成長を続ける。わさび香味を持続する独自の技術が、ヒットにつながった。自社通販でも人気No.1。

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