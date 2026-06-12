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こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉伯方塩...

〈こだわりのヒミツ〉伯方塩業「伯方の塩 さらりんちょ」 軽やかなネーミング

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉伯方塩業「伯方の塩 さらりんちょ」 軽やかなネーミング

　「少容量で手軽に使いやすい塩を」。こうした声を受け、使いやすさを徹底的に追求した。サラサラと振りやすい質感、2ウェイの振り口などの機能が特徴。軽やかな語感の商品名も印象的。

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