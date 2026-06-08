ハウス食品グループ 東北工場本格稼働 業務用レトルト食品生産 多品種変量の新製法導入

ハウス食品グループの生産会社であるハウス食品グループ東北工場（本社・福島県福島市、橋詰弘基社長）は6月1日、福島市に建設した新工場の本格稼働を開始した。グループでは東北エリア初となる工場で、多品種変量生産を可能にする新製法ラインを導入し、ニーズの高まる業務用レトルト食品を生産する。

同グループは、バリューチェーン経営の中核をなすスパイス系バリューチェーンで、加工技術を軸に競争優位性を高めるため、経営資源を成長領域へ集中投下している。業務用事業は成長ドライバーの一つで、新工場は外食における事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応して業務用事業拡大や収益力強化へ貢献するための重要拠点となる。

特にグループで業務用製品の企画開発・販売を行うハウスギャバンとのシナジーを発揮させ、外食レストランチェーンから個店までの料飲店、中食、食品加工業、給食、ケアフード事業など多様なユーザーのニーズに対し、スピードとフレキシビリティを兼ね備えた生産体制を実現する。グループの研究開発・技術を活用し、家庭用製品の製造も含め様々な製品展開を行う。

新工場の所在地は福島県福島市佐倉下字一本杉1番1。敷地面積3万996㎡、建築面積（製造棟のみ）5994㎡で、レトルト食品、成型容器食品、ペースト調味料を生産する。設備投資額は68億円。

業務用レトルト食品やケアフードの需要拡大が見込まれるため、新工場を建設。多様化するニーズに柔軟かつ迅速に応えるため、新製法を採用した多品種変量生産を可能とする生産ラインを設置した。

小ロット生産に適した製法や設備で製造を行うことで生産性を高め、新規ユーザー獲得や販路拡大を目指す。個別ニーズに対応する「非効率」を効率化する事業モデルを実現し、業務用事業における成長を図る。

なお、ハウス食品グループは「多拠点一括エネルギーネットワークサービス」を導入済み。新工場へも電力を融通する。同サービスは、新工場を含めグループ全体で9社18拠点へ電力を融通する仕組みになった。