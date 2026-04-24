〈こだわりのヒミツ〉新庄みそ「あまくち麦と米生あわせ」 甘口志向とらえる

ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。