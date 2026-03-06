〈これで売れました！〉フンドーダイ 「革命の魔法にんにく」 臭いが食後3時間で消える

特許取得の海藻由来成分でニンニク臭を消臭するおろしニンニクを開発した。ニンニク料理は好きだが、食後の臭いが気になる人にぴったり。「透明醤油」に次ぐ食の課題解決商品として注目が集まっている。
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特許取得の海藻由来成分でニンニク臭を消臭するおろしニンニクを開発した。ニンニク料理は好きだが、食後の臭いが気になる人にぴったり。「透明醤油」に次ぐ食の課題解決商品として注目が集まっている。