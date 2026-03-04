14.9 C
Tokyo
11 C
Osaka
2026 / 03 / 04 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品油脂オリーブオイルと運動で糖代謝を促進 肥満予防に新たな示唆 J-オイルミルズと2大学が共同研究

オリーブオイルと運動で糖代謝を促進 肥満予防に新たな示唆 J-オイルミルズと2大学が共同研究

油脂
オリーブオイルと運動で糖代謝を促進 肥満予防に新たな示唆 Ｊ-オイルミルズと2大学が共同研究

J-オイルミルズは仙台白百合女子大学の大久保剛教授、仙台大学の平良拓也准教授との共同研究で、食事にオリーブオイルを摂取し、その後1時間程度の軽い運動を行うことで、脂質代謝よりも糖代謝が優位になる可能性を発見した。糖代謝が促進されると、余分な糖質が体脂肪として蓄積されにくくなるため、肥満予防に役立つ可能性が示唆される。

「油を摂取すると太る」というイメージがあるが、近年の研究では肥満率の上昇と脂肪摂取量の増加に直接的な関連は見られないことが報告されている。加えて、オリーブオイルを多く含む、地中海地域の食事・食習慣である地中海食は、肥満の低下に寄与する可能性が示唆されている。

また、スペインで行われた地中海食の健康効果を調査した試験では、オリーブオイルを含む食事が糖尿病リスクを低減することを示しており、このことはインスリン感受性を高めることに起因すると考えられている。

一般的に、インスリン感受性が高まると、運動時に筋肉が糖を取り込みやすくなり、糖質をエネルギーとして使う割合が増える傾向がある。本研究では、オリーブオイルに着目し、オリーブオイルの摂取と運動による負荷をかけた時のエネルギー代謝に与える影響を検証した。

研究は、大学生8人を対象に、被験者は前日から決められた統制食を摂取。試験当日は昼食にコンソメスープ150g・バゲット100g・試験油30gを摂取後、3METs相当のウォーキングを1時間実施。その間、仙台大学にあるヒューマンカロリーメーターという装置で、体のエネルギー代謝を測定。試験は2回行い、オリーブオイルと菜種油で比較した。

その結果、オリーブオイルを摂取して軽い運動をした場合、菜種油を摂取した場合と比べて、エネルギー源として糖代謝が優位になることが示唆された＝表。糖質と脂質のどちらをどれくらい使っているかを示す呼吸商の上昇によって、糖代謝の優位性が示唆される。

なお、どのくらいエネルギーを使ったかを示すエネルギー消費量に有意差は見られなかったが、油の種類によって呼吸商に有意差が見られたことは、本研究の重要な知見となる。

今回の結果は、オリーブオイルを摂取したことによりインスリン感受性が高まり、さらに運動したことで筋肉の糖代謝が活発になり、相対的に糖代謝が高まり呼吸商が高くなったと推測される。オリーブオイルと運動を組み合わせることで、軽い運動でも糖代謝の促進に寄与できると考えられる。

J-オイルミルズでは目指すべき未来に掲げる「おいしさ×健康×低負荷」の実現に向け、「今後も油脂にかかわる研究を進め、油脂研究の発展に貢献してまいりたい」とコメントした。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ