中国・四国版

・近畿・中四国上場スーパー3Q業績　値上げで増収も3社減益　人件費・店舗投資かさむ
・日本アクセス　中四国エリア展示会　好評の「味見」コーナー　名産品やデリカで地域色
・広島青苔会　江波巻き、昨年より長い25m超
・日東食品工業　飲むどらやき
・川中醤油　オリーブの実と油を贅沢に

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています