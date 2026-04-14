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日清オイリオグループ 「横浜磯子春まつり」 4月18-19日に開催

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日清オイリオグループ 「横浜磯子春まつり」 4月18-19日に開催

　日清オイリオグループは4月18-19日の2日間、横浜磯子事業場（横浜市磯子区新森町1番地）で「第41回 日清オイリオ横浜磯子春まつり」を開催する。両日とも午前10時～午後4時まで。入場無料。

　メイン会場のイベントステージやグラウンドでは、18日は磯子区および近隣地域で活動しているダンスチームによるパフォーマンス「磯子ダンススタジアム」、神奈川県警察音楽隊による演奏など。19日には子供に人気の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティショー」、横浜F・マリノスのコーチによるサッカー教室（参加は抽選制）、横浜・Fマリノスのオフィシャルチアリーダーズ「トリコロールマーメイズパフォーマンス」、横浜市消防音楽隊演奏など、イベント盛りだくさん。

　そのほか、会場内では、MCTオイル講座（18日/抽選制）、オリーブオイル講座（19日/同）、手作りドレッシングワークショップ（19日、抽選制/小学生と保護者限定）、ショッピングゾーンなど、毎年人気のイベントを開催する。昨年リニューアルオープンした工場見学者向けの体験型展示施設「日清オイリオあぶらミュージアム」もオープンする。

　日清オイリオ横浜磯子事業場は、グループの主力生産拠点であるとともに研究開発施設を備える価値創造の拠点。「横浜磯子春まつり」は今年で41回目を迎え、地域とのコミュニケーションを深める場としても親しまれている。

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