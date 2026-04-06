加工食品冷凍食品日本アクセス 「チン！するレストラン」 西日本のスーパーで初 万代塚口店で開催
カナエ モノマテリアルパッケージ

日本アクセス 「チン！するレストラン」 西日本のスーパーで初 万代塚口店で開催

冷凍食品
日本アクセス 「チン！するレストラン」 西日本のスーパーで初 万代塚口店で開催

　日本アクセスは3月20～22日の3日間、兵庫県尼崎市の万代塚口店で「チン！するレストランin万代」を開催した。

　店内に並ぶ冷凍食品とアイスクリーム約400種類が食べ放題となるイベントで、西日本のスーパーで開催するのは初めて。同店はJR塚口駅のそばに位置し、周辺にはマンションが並びファミリー世帯も多い。1日3回ずつ行われたイベントには、3日間で約270人の家族連れが参加した。

　普段はイートインとして使われる場所に電子レンジ10台を設置。ハンバーグやワンプレート商品、フローズンフルーツや新製品のアイスなどが人気を集めた。

　万代では「定期的にイベントを開き、地域とのつながりを深めている。この機会に普段気になっていた商品などを試し、今後の買い物の楽しみを増やしてもらいたい」（広報・秘書部　石川浩代チーフ）としている。

セルフで利便性体感

　日本アクセスフローズン食品MS部の小川みさと部長に「チン！するレストラン」開催の狙いや市場展望を聞いた。

　〇…実際の買い場である店舗で実施することが、市場の拡大につながると期待する。冷凍食品売場をしっかり見てもらえるので、ルーティンの買物では気づかないような商品を知ってもらうきっかけにもなる。それが次の購買に結びつく。

　レンジで簡単に調理でき、トレー入りの商品もあり食器を洗う必要もない。セルフで体験してもらうことで、こうした冷凍食品の利便性を体感できる。得意先からのオファーは増えており、売場と連動しながら店の売上増に貢献したい。

　アイスクリームも市場が伸び続けている。100円台の商品でも満足が得られ、他のスイーツに比べてもコスパが良い。ご褒美や冬の需要も伸びており、次の新たなステージに進んだととらえている。

日本アクセス 「チン！するレストラン」 西日本のスーパーで初 万代塚口店で開催

関連記事

インタビュー特集

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...