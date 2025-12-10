13.7 C
Tokyo
13.9 C
Osaka
2025 / 12 / 10 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

その他各種イベント・展示会・講演会進化したタピオカ 大阪で台湾食品の商談会

進化したタピオカ 大阪で台湾食品の商談会

各種イベント・展示会・講演会
手作りするタピオカ入りのバブルティー
手作りするタピオカ入りのバブルティー

　台湾の食品企業が集まった「台湾食品調達商談会」が11月28日、グランドプリンスホテル大阪ベイで開催。様々なカテゴリーの食品を扱う25社が出展、商社や小売、卸などの関係者約150人が訪れた。

　種類が豊富で朝昼晩いずれも主食になるおかゆ、具材の存在感が強いふりかけなど、日本製とは異なる特徴を持った商品が多く並んだ。

　主催した台湾貿易センター大阪事務所の張惠莉所長は「日本と同様、台湾でも即食性のある商品が伸びている。台湾企業の九州進出などにより、日本国内にも入ってきている」と説明。「タピオカや烏龍茶のほかにも多くの魅力的な食品があり、食べ方や使い方を紹介しながら広げたい」と意気込む。

人気のティーバッグをアピール
人気のティーバッグをアピール

　烏龍茶の生産から卸売、輸出までを手掛ける台祥茶業（新北市）の製品は、日本でも50年前から売られているという。自社製品だけでなくOEMも請け負う。「若い人を中心にティーバッグ需要が増えている。飲みやすい『凍頂』をまず飲んでほしい」（高聖婷総経理特助）と勧めていた。

　世界でも珍しい、魚を練り込んだ麺。元々は一夜干しを製造していたが、コロナ禍の時、売れなくなった魚を麺に加工した。小麦だけでなくサツマイモを混ぜている。

　スープを入れたり、つけ麺のように食べたりするほか、「ごま油を和えて弁当にも」（魚之達人水産〈高雄市〉・陳雅琳総経理）と食べ方を提案する。

　日本ではブームを終えた感のあるタピオカだが、本場の台湾では進化を続ける。炭酸飲料の中で弾けるイチゴのタピオカ、プロテインが入った健康的なタピオカなどを販売する鼎富食品（桃園市）。陳香卉業務経理は「ドバイやメキシコ、ヨーロッパ各国では今、タピオカが人気。プロテインも入り健康志向に訴求できる」と強調した。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ