20 C
Tokyo
18.8 C
Osaka
2025 / 12 / 01 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品調味料・カレー類ひかり味噌 5日から特別販売会 長野県下諏訪町と飯島町で
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

ひかり味噌 5日から特別販売会 長野県下諏訪町と飯島町で

調味料・カレー類
「マル無 国産」と「マル有 有機味噌」
「マル無 国産」と「マル有 有機味噌」

　ひかり味噌は12月5日から本社のある長野県下諏訪町と工場のある同県飯島町で毎年恒例の「冬の味噌特別販売会」を開催する。

　有機JAS認証の大豆と米で作った「マル有 有機味噌」や国産の大豆、米、塩だけで作った「マル無 国産」など様々な商品を特別価格で販売する。

　下諏訪町では12月5日、6日の2日間、諏訪自動車会館Bu-buで、飯島町では12月5日、6日、7日の3日間、道の駅田切の里主催「味噌まつり」で特別販売を行う。飯島町の道の駅田切の里のテイクアウトコーナーでは上伊那産の牛乳とひかり味噌の「マル無 国産」を使った味噌ソフトクリームを12月5日から1週間程度の期間限定で販売する。今夏に好評を博した季節限定フレーバーが復活する。

　販売商品は「マル無 国産 750g」「マル有 有機味噌 750g」「CRAFT MISO 生糀 400g」「味噌ヌーボー 初熟 400g」や即席みそ汁「産地のみそ汁めぐり60食」、新感覚甘酒「晴れのち糀340g」など。下諏訪町会場では、グループ会社である北原産業の寒天商品を数量限定で販売する。飯島町会場では、「マル無 国産」「マル有 有機味噌」「産地のみそ汁めぐり60食」「味噌ヌーボー 初熟」の4品のみ販売する。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点