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ピエトロ 古賀市に新拠点竣工 来年4月 グランドオープン

調味料・カレー類
「PIETRO FACTORY PARK」
「PIETRO FACTORY PARK」

　ピエトロは5月13日、福岡県古賀市に建設していた新製造工場やブランド体験施設およびレストランなどの総合施設「PIETRO FACTORY PARK（ピエトロファクトリーパーク）」工場棟の竣工式を行った。すべての製造機能を順次移転し、今年9月中旬に本稼働をスタート。レストラン棟の建設を進め、来年4月9日のグランドオープンを予定している。

　「＆PARK」は食べることや食事を楽しむことの再発見を目的とした複合施設。製造工場の見学や体験ができるFACTORY＆PARK（ファクトリーアンドパーク）ではピエトロの歴史やドレッシングの原点を映像で紹介するエリアやドレッシングの味づくりのこだわりを体験できるエリア、製造現場を見学できるエリア、オリジナルのドレッシングラベルづくりなどワークショップを行うエリアに分かれてプログラムを用意。

　レストランとショップのEAT＆PARK（イートアンドパーク）、SHOP＆PARK（ショップアンドパーク）は、レストランでこだわりのおいしさと食べることの楽しさを提供するほか、テイクアウトやカフェメニューを用意。敷地内の緑地や近くの公園ではピクニック気分で食事や飲み物を楽しむことができる。

　またレストラン内に併設するショップでは同地でしか買えない「＆PARK」オリジナルグッズ、隣接する工場直送のできたてドレッシングを販売予定。

　多様な使い方の駐車場や緑地スペースのCAR＆PARK（カーアンドパーク）、GARDEN＆PARK（ガーデンアンドパーク）では、駐車場スペースや敷地内の緑地をイベント会場として活用する予定。イベント開催時以外にも緑地では休憩や食事、交流などいろんな用途として自由に使うことができる。

▽名称＝「PIETRO FACTORY PARK（ピエトロファクトリーパーク）▽愛称＝「＆PARK（アンドパーク）」▽所在地＝【工場棟】福岡県古賀市青柳771番地1【レストラン棟】福岡県古賀市青柳791番地5▽構造＝【工場棟】鉄骨造2階建て【レストラン棟】鉄骨造1階建て▽敷地面積＝2万1019.50㎡▽延床面積＝【工場棟】8532.58㎡【レストラン棟】274.01㎡▽工場本稼働＝2026年9月中旬予定▽グランドオープン＝2027年4月9日予定

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