“発酵”コンセプトの複合施設「OH!!!」で創業祭 さつま芋袋詰めや米すくい 多彩な催しでにぎわう

ピックルスホールディングス傘下のOHは、10月11～13日、同社が運営する発酵をコンセプトにした複合型観光施設「OH!!!」（埼玉県飯能市）で、5周年創業祭を開催した。

期間中は、ベジパル商品や地元特産野菜の販売のほか、買い物や食事のレシートで参加できるガラポン抽選会や米すくい、ピックルスファーム産のさつま芋を使った「ぴったり詰め」体験、野菜こうじ教室やキムチづくりなどのワークショップ、地元特産品のマルシェ、子ども向け縁日など、多彩な催しが行われ、多くの来場者でにぎわった。

また、施設内レストラン「Femy_」では黒毛和牛ステーキや大山鶏の塩糀漬けを味わえる創業祭限定コースを提供。ベーカリー「POCO-POCO」では秋限定でさつまいもクリームパンを復刻販売した。

同社の武井秀樹社長は、「創業祭のコース料理を毎年楽しみにされている方もおり、認知度の高まりを感じている。今回は親子連れのお客様も多く来場され、皆さまに楽しんでいただける場所として形になってきたのではないか」と述べた。親会社のピックルスHD広報室は、「発酵と健康をテーマとした当施設として、当社グループの考えを体現し情報発信する役割を発揮できたと感じている」とコメントした。

同社は引き続き施設を通して、来場者に発酵の魅力と地域のつながりを体感してもらう場として展開する。