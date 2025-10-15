韓食ブランド「bibigo」 SEVENTEENとコラボの体験型イベント 新橋で12月24日まで

CJ FOODS JAPAN「bibigo」は10月2日、東京・新橋の同社本社1階にある複合型ショップ「bibigo Market」でグローバル韓食ブランド「bibigo」のグローバルアンバサダーを務めるSEVENTEENとコラボレーションしたポップアップイベント「bibigo-SEVENTEEN MARKET」を始めた。12月24日まで開催する。

同イベントは来場者が「一緒に空間を創り上げる」ことができる体験型イベント。店舗内はSEVENTEENの公式カラーである「ローズクォーツ＆セレニティ」に彩られた空間が広がり、7つのゾーンをめぐりながら、撮って、食べて、集めて、楽しめる。

メンバーの写真が入った商品模型の横で写真撮影を楽しめるフォトスポット、ハート型メッセージフラワー（メッセージカード）を専用のウォールやボードに貼り付けて作るハートの壁など、来場者は一つ一つのゾーンに気持ちを込めることが可能。訪れるたびに少しずつ完成していく推し活の新スポットとして楽しめる。

「bibigo」の人気商品である「王マンドゥ」シリーズや「キンパ」シリーズなどの商品を楽しめるイートインスペース、11月に登場するSEVENTEENとのコラボ新商品のパッケージを先行展示するゾーンも用意。また、「bibigo」商品税込み4000円以上を購入した人に、メンバーの写真12枚入った「bibigo-SEVENTEENスナップ MARKET」1袋をプレゼントする。

同社は、今回のポップアップイベント開催の狙いについて「SEVENTEENファンのZ世代の方々にK-POPだけでなく、Kフードを体験してもらい、Kカルチャーを広く楽しんでもらいたい」とする。