近畿版

・関西外食4社決算　外食産業回復継続　ようやく通年黒字化も
・コープこうべ　今期は“意味ある”減収減益　岩山組合長「将来へ積極投資」
・京都生協　今期60周年、増収減益見込む　畑理事長「宅配を揺るぎない事業に」
・イオンスタイル橿原　奈良県最大級の冷食
・さとう　井出店をオープン
・ダイエー　千船店を移転オープン
・平和堂　ネットスーパー2店舗目

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アイリッシュグラスフェッドビーフ日本市場拡大へ全力投球