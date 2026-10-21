通販食品展示商談会 10月28・29日、有楽町・交通会館で 店では買えない商品が満載

今年も通販食品展がやってくる。日本で唯一の通販・宅配食品に特化した展示商談会「通販食品展示商談会」が、10月28日（水）、29日（木）の両日、東京・千代田区有楽町の東京交通会館（12階）で開催される。

新商品開発や地方物産振興などにより成長・拡大が続いている通販食品市場だが、今回で16回目を迎える同展には、日本全国のご当地食品やギフト、贅沢・プチ贅沢食品など自慢の通販商品が一堂に集結するため、年を追うごとに展示内容が充実し、来場者で賑わっている。

出展内容もバラエティに富み、農・水産物商品や瓶・缶詰、飲料、レトルト食品、菓子、スイーツ、デザート、清酒、サプリメントなど多彩な商品が展示される。ほとんどが店頭では販売しない、店では買えない商品だけに、毎回、来場者を釘付けにしている。

来場者からは「取引につながる商談ができた」「印象的な商品が発見できた」「新規の企業とコミュニケーションを取ることができた」「取引開始可能性のあるメーカーと商談できた」「探していた商品のOEMが実現できそうでよかった」などの感想が出ている。

通販にはモール系や大手流通が展開するネットショップなどが有力だが、カタログギフトやブライダルギフト、ショップチャンネル、ラジオ通販、保険業の法人ギフト、機内食ギフト、ゴルフコンペ景品など多彩で、オリジナル性が強く、中には自慢の店のメニューを通販で展開する外食企業もある。

食品産業センター、日本スーパーマーケット協会、日本通信販売協会、食品新聞社、インターネットジャーナルで構成する「通販食品展示商談会」実行委員会が主催し、農水省や財務省など関係官庁や多くの食品関係団体も後援する。