トップニュース食物アレルギー配慮のお子様ランチ 「まさに夢のよう」 メーカー5社の力で開発
カナエ モノマテリアルパッケージ

食物アレルギー配慮のお子様ランチ 「まさに夢のよう」 メーカー5社の力で開発

トップニュース
食物アレルギー配慮のお子様ランチ 「まさに夢のよう」 メーカー6社の力で開発

「夢のお子様ランチ」が完成した。食物アレルギー配慮食品を持つメーカー6社（エスエスケイフーズ、オタフクソース、ケンミン食品、永谷園、日本ハム、ハウス食品）によるプロジェクトAが開発。「アレルギーの日」の2月20日に先立つ19日、メディア向けに発表した。

各社の関連商品を使いクマさんハンバーグ、ブタさんポテトサラダ、カレーチャーハンのライスボールなど8つのメニューをワンプレートに並べたもの。昨年4月、日本ハムが運営する食物アレルギーケアのプラットフォームでアンケートを実施。お子様ランチにほしいメニューの上位だったハンバーグ、フライドポテト、鶏のから揚げなどを入れ、料理家・長岡美津恵氏の監修で完成させた。

発表会には、食物アレルギーの子どもを持つ母親たちも参加。お子様ランチを試食し、「大学生の息子はお子様ランチを食べたことがない。まさに夢のようだ」「食事の選択肢が限られる中、こんなにたくさんのメニューが並んでいてワクワクする」などと感想を述べた。

プロジェクトAを代表し、活動報告したオタフクソースの田中亜紗美氏は「今後も学校や職場など広いコミュニティーで食物アレルギーについて考える機会を提供し、ボーダーレスな社会の実現を目指す」と力を込めた。

食物アレルギーの疾患有病率は増加しており、04年度の2.6％に対し22年度は6.3％に上昇。原因となる食物も変化し、直近の調査では木の実類が小麦や牛乳を抜き、鶏卵に次ぐ2番目となった。4月から特定原材料クルミの表示化が義務化され、さらに25年度中にカシューナッツが特定原材料に、ピスタチオが特定原材料に準ずるものとして追加される見通しだ。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。