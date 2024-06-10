食品関連機械・資材版

・各種の最新選別機を初出展　省人化・生産性向上セミナーも　トムラソーティング・フード事業部
・独自の商材と優れた工法で責任施工　「遮熱塗料」など多彩にラインアップ　シロキコーポレーション
・グリップ力高い滑り止めテープ　超極細繊維で大きな摩擦力が特徴　ミドリ安全
・グループ企業が紙容器製造に参入　総合食品容器メーカーに躍進　四国化工機

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アイリッシュグラスフェッドビーフ日本市場拡大へ全力投球