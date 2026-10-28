ポケモンパッケージの「豆乳キッズ」で新フレーバー 子ども向け豆乳飲料を強化 キッコーマンソイフーズ

キッコーマンソイフーズは、子ども向けの豆乳飲料「豆乳キッズ バナナ」を9月14日から発売しており、豆乳と子どもの接点拡大を図っていく。

9月16日、取材に応じた亀井淳一マーケティング本部マーケティング推進部長は「10年先を見据えて、子どもへの施策に取り組んでいく」と語る。

同商品は、1本（160㎖）当たりたんぱく質は5g以上、カルシウムは牛乳と同等の200㎎以上を含んでおり、子どもの成長に好適という。子どもに人気のバナナ味を採用した。

パッケージは、ポケットモンスターの人気キャラクターであるピカチュウ、イーブイ、フシギダネ、ニャオハがデザインされており、全4種類用意した。

3月に発売した調製豆乳「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」は、他社の子ども向け豆乳飲料に比べてたんぱく質が豊富に含まれている点が好評という。

今後は、豆乳棚の最上段など売場によっては子どもが見つけにくいという課題の解決を図っていく。

「ポケットモンスターがデザインされた、子どもの目線に合う高さの什器や壁掛け什器を活用している店舗では好調となっている。子どもに見つけてもらえる売り場づくりをしていきたい」と語る。

今後も豆乳の授業などの子ども向け施策を継続して強化し、豆乳の認知率を高め飲用経験を増加させていく。