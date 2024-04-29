含蜜糖＆春季砂糖特集

正念場迎える砂糖 制度の改革は急務

・異性化糖調整金が復活 “砂糖回帰”に期待も

・DM三井、和田製糖と提携 合従連衡・再編機運高まる

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・異性化糖「応分の負担を」 制度運用の改善を強く要請 精糖工業会会長 森本卓氏

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・DM三井製糖 物流戦略を本社一元管理 業界超えた共配も視野に LE事業、栄養療法食品に軸足 森本卓社長

・ウェルネオシュガー 砂糖 生産体制の最適化実現 Food & Wellnessが成長牽引 家庭用オリゴ 販促・PRを強化 山本貢司社長

・北海道糖業 砂糖、DM三井と販売一体化 バイオ自社商品は試作段階へ 馬鈴薯生産など新規事業も視野 亀田喜郎社長

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・ホクレン中斜里製糖工場 厳冬期の知床 砂糖製造の最前線に迫る

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〈沖縄・鹿児島の首脳に聞く現状と課題〉

・日本甘蔗糖工業会 田中睦生会長 さとうきび産業持続に危機感 圃場集積・機械化は急務 “エリア最適”の農業受委託を

・日本分蜜糖工業会 島尻勝広会長 さとうきび生産安定化へ 「機械化一貫体系」を整備 工場老朽対策 早期に事業化を

・北部製糖 宮城安彦社長 黒糖蜜など加工糖部門を強化 工場自動化 人手不足へ対応 チョコ型個包装「西表黒糖」発売へ

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