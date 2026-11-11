フジ日本 ASEANなど海外市場にシフト イヌリン、BtoC事業を強化

フジ日本は第1次中期経営計画「CHANGE 2028～新たな領域への扉を開けてアジア、そして世界へ～」（2025年3月期～2029年3月期）の3年目を迎えた。長期経営計画「NEXT VISION 2040」の達成を目指し、精糖事業の基盤強化やASEAN地域をはじめとする海外事業の拡大、フードサイエンス領域における事業創出を狙う。

精糖事業の基盤強化の要となるのは、東洋精糖、塩水港精糖との共同生産工場である太平洋製糖（神奈川県）だ。東洋精糖は2026年10月1日をもって精糖大手ウェルネオシュガーと合併したが、「3社体制の枠組みは堅持し、安全・品質を大前提としながら設備更新を進め、効率化・生産性の向上によってコスト競争力を上げる」（曾我英俊社長）としている。

中計最終年度の数値目標「連結経常利益36億円」は2026年3月期においてすでに達成しているが、「NEXT VISION 2040」の目標はさらなる高みを目指す（連結経常利益100億円・海外比率40％）。曾我社長は「中計3年目の今期は、フードサイエンス領域の事業創出やBtoC事業の強化など、将来のビジネスラインをしっかりと構築する一年にしたい」と強調。中計期間中において総額180億円を戦略投資として投融資に充てる方針だ。

機能性素材事業を牽引するイヌリン事業では、タイの生産拠点の強化とともに海外営業部隊を集約。日本およびASEAN市場への販売を強化するほか、将来的にはイヌリンの最大消費国である北米市場の開拓を目指す。

また、イヌリンのeコマースによる展開を見据え、BtoC商品の強化にも着手している。イヌリンを活用した「Inulina」のリブランディングを行い、新ブランド第一弾として「Inulina pure（イヌリーナピュア）」を2026年6月23日に上市。「今後、商品ラインアップの拡充を図りながら、eコマース系企業のM＆Aなどあらためて戦略を検討する」としている。

海外事業の中核となるのは、タイに拠点を置く100％子会社・Fuji Nihon（Thailand）Co., Ltd.だ。タイ事業のヘッドカンパニーとしてトレード機能や投融資機能、事業サポート機能、案件開拓機能を担う。

2025年3月、タイ国にてThai Wah Public Company Limitedとの合弁会社Thai Wah Fuji Nihon Co., Ltd.を設立し、キャッサバでん粉事業に参画し持続可能な食料資源を確保した。当面は生でん粉の製造販売に注力し、需要が拡大している東アジアや東南アジアでのビジネス拡大を図る。

曾我社長は「次のステップとしては、日本向けの輸出も視野に、付加価値の高い加工でん粉事業への展開を目論んでいる。対象となるターゲットや必要となる技術、工場の新設、あるいはM＆Aなど将来に向けた戦略を描いている」と力を込めた。