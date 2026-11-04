秋の叙勲 旭重の栄誉に輝く 安藤宏基氏（日清食品HD社長・CEO）

〈旭中〉飯田雅明氏(元・精糖工業会会長） 寺田直行氏（元・カゴメ社長）ら

政府は令和8年秋の叙勲を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

旭日重光章＝安藤宏基(日清食品ホールディングス代表取締役社長・CEO)▽旭日中綬章＝飯田雅明(元・精糖工業会会長、元・三井製糖社長)、寺田直行(元・カゴメ代表取締役社長)▽旭日小綬章＝鳥居憲夫(大成食品代表取締役会長、全国製麺協同組合連合会会長)、星野陽司(星野物産代表取締役社長、元・全国乾麺協同組合連合会会長)

▽旭日双光章＝岩佐正美(兵庫県生麺協同組合理事長)、加城一成(日本外食品流通協会副会長)、勝村一夫(全国水産物卸組合連合会副会長)、杉本晃章(全国青果物商業協同組合連合会副会長)、杉本宗一(紀州綜合食品社長、元・和歌山県漬物組合連合会理事長)、津志清勝(兵庫県米穀事業協同組合副理事長)、西村欣祐(兵庫県菓子工業組合理事長)、長谷川敏(福岡県牛乳協会会長)▽瑞宝小綬章＝強谷雅彦(日本ハム・ソーセージ工業協同組合専務理事、元・農水省中国四国農政局次長)

経済産業省関係

旭日重光章＝加留部淳(元・豊田通商取締役社長)▽旭日小綬章＝片柳伸一（元・八百半フードセンター代表取締役社長）、河越行夫（宝製菓代表取締役会長）、満井敏隆（みつい代表取締役）▽旭日単光章＝池田利一(池利会長)、小野昭男(小野食品代表取締役)、垣内洋一(みやこハム代表取締役会長)、杉本博行(元・杉本製茶代表取締役)、福嶋登美子(ブリリアントアソシエイツ代表取締役社長)、二瀬克規（悠心代表取締役社長）、吉田暁(元・梅乃宿酒造代表取締役社長)

財務省関係

旭日中綬章＝吉田精孝(全国小売酒販組合中央会会長)

厚生労働省関係

旭日双光章＝岡部直士(東京都食品衛生協会副会長)、柿内欣久(和歌山県食品衛生協会副会長)、茂野明也(元・埼玉県食品衛生協会副会長)、

谷﨑裕（石川県食品衛生協会副会長）古川次則(佐賀県食品衛生協会副会長)、三浦義則(元・大分県食品衛生協会副会長)、宮本照(静岡県食品衛生協会副会長)

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旭日重光章受章に寄せて 日清食品HD 安藤宏基社長・CEO

3日、秋の叙勲で日清食品ホールディングスの安藤宏基社長・CEOが旭日重光章を受章し、次の通りコメントを寄せた。

「このたびは旭日重光章という身に余る栄誉を賜り、大変光栄に存じます。創業者・安藤百福と親子二代にわたり同じ勲章をいただけることに深い感慨を覚える一方、父の隣に座るような少し気恥ずかしい思いもございます」。

「1985年に日清食品の代表取締役社長に就任して以来、創業者が96年の生涯をかけて追い求めた『食足世平』（食が足りてこそ世の中が平和になる）の思いを受け継ぎ、創業者が生前に果たせなかったことを一つひとつ実現していくことが私の役割であると考え、事業を推進してまいりました。その道をともに歩んできた社員をはじめお客様、お取引先さま、関係業界の皆さまに、心より感謝申し上げます。今回の受章は、各方面からのお力添えによるものであり、社員を代表していただく栄誉と受け止めております」。

「創業者が描いた未来には、まだ実現すべきことが残っています。これからも『食』を通じて世界に貢献するという志を胸に、より一層精進してまいります」。