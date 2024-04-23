近畿大×ニチレイフーズ 「アセロラブリヒラ」本格生産 ベイシア全店舗で販売

近畿大学とアセロラ事業を手掛けるニチレイフーズは、共同開発した「アセロラブリヒラ」の商業生産を本格化。4月24日から、北関東中心にスーパー133店舗を展開するベイシア全店舗で販売する。 「ブリヒラ」は…