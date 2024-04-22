中四国版

・フレスタHD　人口減少時代に取組み　「製造小売」で職場環境を改善　新モデル店も視野　執行役員管理本部長　渡辺裕治氏
・リテールパートナーズが中計　3年後、2千960億円　店舗に230億円投資

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