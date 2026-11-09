ハチ食品 今期売上高200億円目指す 「るるぶ」シリーズ好調

ハチ食品は上期業績と下期方針を大阪市の本社で発表した。今期（27年3月期）は売上高200億円を目指す中期3か年計画の最終年度。上期売上高は前年同期比5％減で減収減益。販売量の多い低価格帯商品が価格改定の影響で厳しかったが、「中計で強化してきた中高価格帯が伸長」（高橋慎一社長）と手応えを話した。

下期は「挽回策を講じる」とし、予定通り200億円を目指すと強調した。ただ、懸念事項として27年4月に消費減税が施行された場合の3月の買い控えを挙げた。

売上高は、「この3年で3度の値上げ」（同）により、低価格帯の100均商材が特に販売数減の影響を受けたが、強化してきた中高価格帯が伸長。特に「るるぶ×HACHIコラボシリーズ」が順調で、シリーズ20品に拡大。この豊富な品揃えを強みに、スーパーからも「陳列しがいある商品」として好評を得ているとのこと。

また、パスタソース売上No.1の「たっぷりパスタソース」も20品を品揃えしており、「圧倒的な品揃え」（同）で好評を得ている。

下期は、これまで課題としてきた量販店での配荷に対し「一昨年から対策してきた」（同）効果で、同社の主力商品が大手量販店に導入されるなど巻き返しを図る。

また、レトルト製品は「災害時の期待値が高い」（同）こともあり、熊本地震復興支援商品の位置付けで、急遽同シリーズ21品目「るるぶ×HACHIコラボシリーズ 熊本 トマトキーマカレー 中辛」を12月21日から熊本で先行発売し、売上の一部を復興支援金として寄付する。

また、同社は工場などがある地域との取り組みも強化しており、FDスープ工場がある山口県の防府天満宮で祈祷した「防府天満宮 天神カレー」を同県限定で11月から発売した。地域での同社の認知度アップも目指し、同社のファン層拡大とともに、就労にもつなげる。