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原宿の新名所「ハラカド」オープン 屋上スペースで「デュワーズ」イベント実施中

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原宿の新名所「ハラカド」オープン 屋上スペースで「デュワーズ」イベント実施中

スコッチウイスキー「デュワーズ」（バカルディ ジャパン/販売：サッポロビール）の期間限定イベントが開催中だ。 4月17日にオープンした東急プラザ原宿「ハラカド」（東京都渋谷区）の7階屋上イベントスペー…

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