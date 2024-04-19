原宿の新名所「ハラカド」オープン 屋上スペースで「デュワーズ」イベント実施中

スコッチウイスキー「デュワーズ」（バカルディ ジャパン/販売：サッポロビール）の期間限定イベントが開催中だ。 4月17日にオープンした東急プラザ原宿「ハラカド」（東京都渋谷区）の7階屋上イベントスペー…