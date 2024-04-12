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昭和産業 再生可能エネルギー電力を導入 CO₂排出量削減を推進

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船橋工場の太陽光パネル（昭和産業）
船橋工場の太陽光パネル（昭和産業）

昭和産業は、家庭用製品の主要製造拠点である船橋工場（千葉県船橋市）と併設するRD＆Eセンターに、太陽光発電設備およびCO2フリー電力を導入する。これにより、同工場の使用電力を実質100％再生可能エネル…

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