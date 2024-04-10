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ナガセヴィータ サステナビリティ最高位「プラチナ」獲得

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ナガセヴィータ サステナビリティ最高位「プラチナ」獲得

NAGASEグループのナガセヴィータ（旧・林原）は、サプライチェーンに関する国際的な評価機関であるフランスのエコバディス社のサステナビリティ調査において、最高位の「プラチナ」評価を獲得した。 「プラチ…

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