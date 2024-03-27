海苔の保湿成分を活用 スキンケア化粧品を開発 近畿大×西部海苔店

近畿大学薬学部・多賀淳教授と西部海苔店（大阪府大東市、西出悟社長）はこのほど、海苔から抽出した保湿成分「ポルフィラン」を活用した化粧品「PORPHYNURSE＋（ポルフィナース）」を共同開発した。3月…