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吉野家「牛丼」など60種類以上で80円引き　小学生以下の子どもを対象に実施　春休みの食事をサポート

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「お子様割」対象商品の1つ「牛丼 並盛」
「お子様割」対象商品の1つ「牛丼 並盛」

　吉野家は3月22日から4月8日まで、全国の吉野家店舗で小学生以下の子どもの食事を税込80円引きする「お子様割」を実施している。 　対象商品は「牛丼」をはじめ、丼・皿・カレー・定食メニュー60種類以上…

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