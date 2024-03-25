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マルハニチロと紀文食品が資本業務提携 チルド・冷凍・常温の各分野で互いの強み活かす

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マルハニチロの池見賢社長（右）、紀文食品の堤裕社長
マルハニチロの池見賢社長（右）、紀文食品の堤裕社長

マルハニチロは3月25日、紀文食品と資本業務提携を締結し、同社株式を取得することを決議した。双方の強みを活かし、チルド・冷凍・常温の各温度帯で協業による製品開発、生産・物流等のコスト削減、国内外で商流…

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