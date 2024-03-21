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浜名湖産「うなぎの刺身」を商品化 海外展開も視野 浜松 魚魚一

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魚魚一 仲村健太郎社長（FoodexJapan2024）
魚魚一 仲村健太郎社長（FoodexJapan2024）

魚魚一（とといち 静岡県浜松市 代表取締役社長 仲村健太郎）は、日本国内で唯一商品化に成功した「うなぎの刺身」を製造販売。各種展示会での積極的活動による認知度向上で卸先が増加。来年以降は海外展開も視野…

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