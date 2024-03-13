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伊藤園 琵琶湖のヨシ刈り4年ぶり実施 環境保全へ「お～いお茶」の売上を一部寄付

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伊藤園 琵琶湖のヨシ刈り4年ぶり実施 環境保全へ「お～いお茶」の売上を一部寄付

伊藤園は、滋賀県とたねや・クラブハリエと共同で琵琶湖周辺の葦（ヨシ）を刈り取る活動を2月17日に実施した。 ヨシ刈り活動は、23年8月21日から9月30日まで実施した環境保全活動「お～いお茶『お茶で琵…

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