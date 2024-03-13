「ジョニーウォーカー」が渋谷をジャック！ アーティスト招きライブイベントも 複層的で大胆な味わいアピール

スコッチウイスキーの世界No.1ブランド「ジョニーウォーカー」（英ディアジオ社/販売：キリンビール）は、今春に大規模プロモーションを展開。4月1日からは東京・渋谷センター街ボードをはじめとした駅周辺の…

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